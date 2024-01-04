Собчак нашла настоящую причину, почему все ближайшие концерты Меладзе отменены

Певец Валерий Меладзе отменил все предстоящие концерты. Он принял такое решение из-за тяжелого состояния своего отца Шота Меладзе. У мужчины тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Шота Меладзе в данное время находится в реанимации в подмосковной клинике в бессознательном состоянии

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Шота Меладзе в данное время находится в реанимации в подмосковной клинике в бессознательном состоянии. Валерий немедленно вернулся с гастролей, чтобы в это время быть рядом с отцом. Поэтому все предстоящие выступления были отменены, уверяет ведущая.