Найдено тело 84-летней народной артистки Флюры Нигматуллиной

На 84-м году жизни умерла Флюра Нигматуллина, советская, российская киноактриса, певица, народная артистка Башкортостана.

Флюра Нигматуллина была ветераном Салаватского башкирского драмтеатра

Она начала свой творческий путь после окончания Уфимского училища искусств в 1964 году. Была ветераном Салаватского башкирского драмтеатра, где сыграла более семидесяти образов, включая «Цветущий сад«, «Озорная молодость", "В день свадьбы». Нигматуллина также известна зрителю своими »поющими ролями».

Актриса была в свое время отмечена за яркие сценические данные, прекрасный голос, отменное танцевальное мастерство.

Причина смерти Флюры Минияровны пока что не сообщается.