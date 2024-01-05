Многие звезды, которые присутствовали на скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой, столкнулись с финансовыми трудностями

Многие звезды, которые присутствовали 20 декабре на скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой столкнулись с финансовыми трудностями. Какие суммы были потеряны артистами, сообщает «Комсомольская Правда».

Киркоров потерял около 50 млн

Звезды шоу-бизнеса решились значительных денежных сумм из-за отмены новогодних концертов с их участием. К примеру, Филипп Киркоров потерял около 50 млн рублей, которые он должен был получить за участие в новогодних шоу.

Также под отмену попали и два крупных концерта поп-короля, стоимость которых 20 млн рублей.

«Киркоров, по слухам, несет «королевские убытки», — сообщает издание «Комсомольская Правда».

Также понесла убытки и организатор вечеринки Анастасия Ивлеева, потерявшая около 25 млн рублей из-за отмены новогодних корпоративов.

Не обошли стороной проблемы и Ксению Собчак, которая потеряла около 8 млн рублей. Она должна была вести новогодние корпоративы. По словам Собчак, ее отменили на трех масштабных новогодних мероприятиях.