Нашли метвым работавшего с Высоцким актера Театра на Таганке Юрия Медведева

Перед наступлением Нового года скончался Юрий Медведев – выдающийся актер театра, кино, телевидения, талантливый клоун и артист пантомимы.

Юрий Медведев запомнился работами в фильмах «Мистерия-Буфф«, «Единственная», »Семейное счастье»

Актер верой и правдой служил в Театре на Таганке с 1964 по 1991 год. До этого трудился в Театре-студии МГУ «Наш дом«. Его актерский путь в кино начался еще в далеком в 1969 году. Он запомнился работами в фильмах «Мистерия-Буфф", "Единственная», »Семейное счастье».

Медведев родился 31 октября 1941 года, закончил цирковое училище в 1966 году. Также окончил высшие режиссерские курсы ГИТИС. В 1991 году эмигрировал с семьей в Штаты.