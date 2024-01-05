Найдено тело 59-летнего режиссера-документалиста Елены Демидовой

Режиссер и сценарист Елена Демидова скончалась в возрасте 59 лет, пишет Лента.ру. О смерти знаменитости вчера сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина в своем аккаунте в Фейсбук.

Елена Демидова была известной документалисткой, членом союза кинематографистов, почетным членом гильдии кинорежиссеров России. Выпустила в свое время несколько кинопроектов, включая известную всем картину «Алиса из Страны чудес», ленту «Прикосновение ветра» и фильм «Саша, Лена и железный дракон». Причина смерти режиссера-документалиста не была уточнена.