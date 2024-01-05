Продюсер Разин нашел нужным рассказать о проклятии Лолиты Милявской

Продюсер Андрей Разин высказал мрачные предсказания относительно участников концерта, посвященного 50-летию Юрия Шатунова. Он утверждает, что его предсказания уже понемногу сбываются. Разин подчеркнул, что Дима Билан, не участвовавший в этом концерте, избежал бед.

Отрицательные события вокруг иных артистов после вечеринки Насти Ивлеевой, по мнению Разина, связаны непосредственно с его отношением к ним. Лолита Милявская, например, «творчески умерла». Продюсер уверяет, что она уже почувствовала негативные последствия, в том числе исключение из новогодних трансляций и отмена ближайших концертов.

Общественники требуют строгого наказания для всех участников голой вечеринки.