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Продюсер Разин нашел нужным рассказать о проклятии Лолиты Милявской

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Продюсер Разин нашел нужным рассказать о проклятии Лолиты Милявской
Знаменитости
Источник фото: @milyavskaya_lolita

Продюсер Андрей Разин высказал мрачные предсказания относительно участников концерта, посвященного 50-летию Юрия Шатунова. Он утверждает, что его предсказания уже понемногу сбываются. Разин подчеркнул, что Дима Билан, не участвовавший в этом концерте, избежал бед. 

Отрицательные события вокруг иных артистов после вечеринки Насти Ивлеевой, по мнению Разина, связаны непосредственно с его отношением к ним. Лолита Милявская, например, «творчески умерла». Продюсер уверяет, что она уже почувствовала негативные последствия, в том числе исключение из новогодних трансляций и отмена ближайших концертов. 

Общественники требуют строгого наказания для всех участников голой вечеринки.

Информационное агентство «Informing»

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