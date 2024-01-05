SHAMAN нашел нужным опровергнуть дружбу с Пугачевой и упрекнуть её в хайпе

SHAMAN (он же Ярослав Дронов) недавно разъяснил свою связь с постом Аллы Пугачевой, где она использовала его фразу - «Вы обо мне еще услышите».

Никогда не был приятелем Примадонны

Он утверждает, что эти слова не принадлежат ему. Они были вырваны из контекста в шоу «Фактор А», причем десятилетней давности. SHAMAN также подчеркнул, что никогда не был приятелем Примадонны, а эти слова были частью традиций проекта.

Молодой исполнитель предполагает, что 74-летняя певица использовала его имя для создания хайпа и привлечения внимания к своей персоне, уточняет Царьград.