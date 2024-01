Нашлась информация о смерти актрисы, сыгравшей в фильмах «Бродяги» и «Мэри Поппинс»

На 100-м году жизни скончалась Глинис Джонс. Впервые актриса появилась на экранах в конце 1930-х годов, прославилась ролями до конца 1990-х. Сообщается, что артистка ушла из жизни 4 января 2024 года от «естественных причин» в доме престарелых.

Актриса, восторгом которой считается роль в «A Little Night Music» (1973), была удостоена премии Тони. Ее выдающиеся работы включают в себя номинированный на «Оскар» фильм «Brodway Danny Rose» (1960) и картину «Mary Poppins» (1964), удостоенную 5-ой премии «Оскар».

Среди других произведений также числится «49th Parallel», «Ideal Husband», «The Belles of St. Trinian's», «Around the World in 80 Days», «Indiscretions», и «While You Were Sleeping».