Известного российского певца нашли таксующим в Якутске

Как пишет КП, певец Леон, известный неудачами на концертах в Якутии, встречает новогодние каникулы за рулем такси. В сети пользователи делятся впечатлениями от поездок с российским исполнителем.

Леон объявил об отказе от концертов

В 2019 году его сольный концерт собрал всего 20 человек, став объектом насмешек в соцсетях. В марте 2023 года концерт артиста в деревне привлек и вовсе лишь пять человек. В мае того же года Леон объявил об отказе от концертов, предпочитая писать песни.

В 2022 году его можно было увидеть в массовке телесериала с Сергеем Безруковым, а также в «Нулевом пациенте».