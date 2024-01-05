Салтыков: Пугачева сама находила артистов для «Рождественских встреч»

По данным News.ru, певица Алла Пугачева лично приглашала артистов на свои «Рождественские встречи», руководствуясь собственным вкусом. Об этом говорит Виктор Салтыков.

Он подчеркнул, что в мероприятии участвовали как начинающие, так и топовые исполнители. Пугачева была единственной, способной объединить артистов разного уровня, и все стремились к участию в ее проекте, осознавая, что это отличная возможность засветиться.

По словам артиста, Примадонна лично режиссировала номера, присутствовала на постановках, съемках концерта. Он также отметил, что выбор песен для исполнения всегда оставался за Аллой Борисовной и никто из присутствующих не возражал.