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Салтыков: Пугачева сама находила артистов для «Рождественских встреч»

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Салтыков: Пугачева сама находила артистов для «Рождественских встреч»
Знаменитости
Источник фото: @victor_saltykov

По данным News.ru, певица Алла Пугачева лично приглашала артистов на свои «Рождественские встречи», руководствуясь собственным вкусом. Об этом говорит Виктор Салтыков. 

Он подчеркнул, что в мероприятии участвовали как начинающие, так и топовые исполнители. Пугачева была единственной, способной объединить артистов разного уровня, и все стремились к участию в ее проекте, осознавая, что это отличная возможность засветиться. 

По словам артиста, Примадонна лично режиссировала номера, присутствовала на постановках, съемках концерта. Он также отметил, что выбор песен для исполнения всегда оставался за Аллой Борисовной и никто из присутствующих не возражал.

Информационное агентство «Informing»

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