Нашлось мнение о «Слове пацана» реального казанского опэгэшника

Корреспондент портала 116.RU беседовала с бывшим членом известной казанской группировки, который покинул ее после долгого пребывания. Равиль (имя изменено) пересмотрел свою жизнь после серии убийств соратников и начал новый путь в конце 90-х.

Сериал не романтизирует бандитизм

Вступив в «Жилку» в 19 лет, он покинул её через 10 лет, сменив образ жизни. Ныне он владелец малого бизнеса в Казани. Равиль оценивает сериал «Слово пацана», несмотря на раздражение от нескольких моментов. Он считает, что сериал не романтизирует бандитизм, но и не полностью отражает реальность.

Равиль подчеркивает схожесть событий в сериале с тем временем. Мужчина рассказывает о мирном разрешении конфликтов и о сложных последствиях для девушек после изнасилований. В финале сериала он видит правдоподобный эпилог, подчеркивая неизбежность смерти Адидаса и судьбу Пальто в колонии, аналогичную десяткам других в то время.