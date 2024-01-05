Певица Орлова нашлась в откровенном бикини в Таиланде после скандала с «голой» вечеринкой

Певица и ведущая Ольга Орлова выбрала Таиланд для отдыха во время новогодних каникул. Она туда отправилась в компании мужа, дочери и Ксении Бородиной с ее наследницами.

На своей странице в социальной сети артистка поделилась свежими фотографиями, проводя фотосессию у бассейна своей роскошной виллы в черном откровенном бикини.

В ответ на возможные негативные комментарии хейтеров, Ольга выразила иронию. Она предложила фанатам оставлять свое мнение в комментариях. Некоторые хейтеры заявили, что певица участвовала в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой и отправилась на море «не переодеваясь» сразу после скандального мероприятия.