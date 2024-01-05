Евгения Малахова нашла смелость показать изменившуюся фигуру в купальнике

Популярная актриса, экс-солистка группы Reflex Евгения Малахова поделилась в своих социальных сетях свежей фотографией своей измененной фигуры. Она предстала в купальнике после новогодних праздников.

На снимке певица стоит на пляже. Она одела винно-цветное бикини. Снимок подписан следующим образом: «Всего четыре дня нового года, но уже плюс три килограмма».

Пользователи сети выразили восхищение фигурой певицы

Пользователи сети выразили поддержку и восхищение. Они отметили, что не заметно никаких изменений и выглядит звезда потрясающе.

Евгения отличается здоровым образом жизни: использует правильное питание и регулярные тренировки.

Источник фото: @malahovajenya