Врач РФ Тяжельников нашел доказательство, что баня может привести к инсульту

Употребление алкоголя в бане представляет серьезные риски для организма, включая возможность инсульта.

Высокие температуры воздуха и алкоголь расширяют сосуды, повышая вероятность их разрыва

По предупреждению главного специалиста столичного департамента здравоохранения, Андрея Тяжельникова, высокие температуры воздуха и алкоголь расширяют сосуды, повышая вероятность их разрыва, что чревато кровоизлиянием в мозге. Люди с варикозом, атеросклерозом, гипертонией подвергаются особенному риску, поскольку начинается аритмия, увеличивается риск инфаркта.

Врач поэтому советует воздержаться от бани при сердечно-сосудистых заболеваниях, беременности, раке. Также особенную осторожность должны соблюдать пожилые люди.