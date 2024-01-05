Нашлось громкое признание Резника о Вайкуле: Мы ее создали назло Пугачевой

Илья Резник высказал свою поддержку Раймонду Паулсу, который оказался в центре конфликта с Лаймой Вайкуле после ее замечаний о том, что тот якобы копировал западные хиты, а не создавал свою музыку.

Резник и Паулс создавали Вайкуле репертуар

Резник утверждает, что певица из Латвии должна проявлять уважение к своему композитору. Он критикует ее поведение, считая, что ведет себя Лайма неудовлетворительно. По словам Резника, Паулс и он сами сделали Вайкуле известной назло Примадонне, создавая ей репертуар и поднимая на сцену.