Ученый Адамс нашел точный размер пениса, удовлетворяющий женщин

На основе нового исследования, проведенного британским ученым Чарли Адамсом, выяснилось, что для достижения оргазма женщинам требуется половой член размером примерно 16 см.

Не существует универсальной длины или объема, подходящего всем женщинам без исключения

Исследование включало 75 женщин-добровольцев от 18 до 65 лет. Однако Чарли Адамс подчеркивает, что не существует универсальной длины или объема, подходящего всем женщинам без исключения. Результаты исследования, скорее, подчеркивают важность совместимости размеров между партнерами и понимание индивидуальных предпочтений того или иного человека в интимных отношениях.