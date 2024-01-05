Психолог РФ Рябкова нашла признаки психического неблагополучия детей из-за телефонов

В проведенном в Южной Корее исследовании, оценивающем влияние времени использования смартфонов на подростков, учеными было обнаружено, что подростки проводят в телефоне все больше времени.

Установлено, что более четырех часов в сутки в гаджете связано с неблагоприятными последствиями

С 2017 по 2020 год доля детей, использующих смартфон более 2-х часов в день, выросла с 64,3% до 85,7%. Также установлено, что более четырех часов в сутки в гаджете связано с неблагоприятными последствиями, такими как стресс, мысли о самоубийстве, повышенное употребление алкоголя. ожирение. Помимо того, подростки, превысившие этот лимит, оказались менее устойчивыми к стрессу, страдают чаще от депрессии, нередко испытывают проблемы со сном и имеют проблемы зрением.