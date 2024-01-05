Первый канал нашел нужным сделать Елизавету Туктамышеву ведущей нового шоу

Туктамышева предстанет в новом развлекательном проекте «Off Ice Show»

Фигуристка Лиза Туктамышева порадует своих поклонников в новом амплуа, став ведущей телешоу на Первом канале. Она предстанет в новом развлекательном проекте «Off Ice Show», полностью посвященном фигурному катанию, где зрители увидят выступления известных фигуристов, обсуждение неудачных моментов и другие интересные аспекты из спортивной жизни.

Помимо этого, после временного перерыва на участие в театральной постановке «Шахерезада» Туктамышева готовится вернуться на лед и участвовать в соревнованиях. Это подтвердил ее тренер Алексей Мишин, сообщает MAXIM Online.