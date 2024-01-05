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Первый канал нашел нужным сделать Елизавету Туктамышеву ведущей нового шоу

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Первый канал нашел нужным сделать Елизавету Туктамышеву ведущей нового шоу
Знаменитости
Источник фото: Елизавета Туктамышева / VK

Туктамышева предстанет в новом развлекательном проекте «Off Ice Show»

Фигуристка Лиза Туктамышева порадует своих поклонников в новом амплуа, став ведущей телешоу на Первом канале. Она предстанет в новом развлекательном проекте «Off Ice Show», полностью посвященном фигурному катанию, где зрители увидят выступления известных фигуристов, обсуждение неудачных моментов и другие интересные аспекты из спортивной жизни. 

Помимо этого, после временного перерыва на участие в театральной постановке «Шахерезада» Туктамышева готовится вернуться на лед и участвовать в соревнованиях. Это подтвердил ее тренер Алексей Мишин, сообщает MAXIM Online.

Информационное агентство «Informing»

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