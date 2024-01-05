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Охлобыстин нашел и опубликовал мнение граждан РФ о новогодних «Голубых огоньках»

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Охлобыстин нашел и опубликовал мнение граждан РФ о новогодних «Голубых огоньках»
Знаменитости
Источник фото: @oxloivan

Иван Охлобыстин поделился своим мнением о новогодних шоу в контексте скандала, связанного с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. 

Несмотря на тусклые «Огоньки», их восприятие зрителями оказалось весьма положительным

Актер отметил, что, несмотря на тусклые «Огоньки», их восприятие зрителями оказалось весьма положительным. В своем высказывании артист упомянул Ивлееву, подчеркнув, что ведущая не сдержала обещания перевести вырученные средства на благотворительность. Актер предложил использовать эти деньги для помощи российской армии. 

Пользователи поддержали точку зрения Охлобыстина. Они выразили согласие с Иваном, высказываясь за удаление из эфира артистов, принявших участие в вечеринке, а также тех, кто не высказал свою позицию касательно СВО.

Информационное агентство «Informing»

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