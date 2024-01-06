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Журналисты нашли, куда пропал звезда сериала «Не родись красивой» Петр Красилов

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Журналисты нашли, куда пропал звезда сериала «Не родись красивой» Петр Красилов
Знаменитости
Источник фото: Петр Красилов / VK

Известный по роли в телесериале «Не родись красивой» Петр Красилов пропал полностью из медиапространства и прекратил участие в кино. 

По последней информации СМИ, он сейчас продолжает свою работу в Российском академическом молодежном театре. Красилов при этом не снимался в кино с 2019 года.

Отсутствие в проектах связано с изменениями во внешности актера

Он прокомментировал свое отсутствие в проектах, отметив, что, может быть, это связано с изменениями в его внешности. В 2021 году актер, напомним, переболев коронавирусом, приступил к борьбе с лишним весом. Тогда артист сумел сбросить двадцать килограммов благодаря здоровому образу жизни.

Информационное агентство «Informing»

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