Журналисты нашли, куда пропал звезда сериала «Не родись красивой» Петр Красилов

Известный по роли в телесериале «Не родись красивой» Петр Красилов пропал полностью из медиапространства и прекратил участие в кино.

По последней информации СМИ, он сейчас продолжает свою работу в Российском академическом молодежном театре. Красилов при этом не снимался в кино с 2019 года.

Отсутствие в проектах связано с изменениями во внешности актера

Он прокомментировал свое отсутствие в проектах, отметив, что, может быть, это связано с изменениями в его внешности. В 2021 году актер, напомним, переболев коронавирусом, приступил к борьбе с лишним весом. Тогда артист сумел сбросить двадцать килограммов благодаря здоровому образу жизни.