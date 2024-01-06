Нашлось признание Корнелюка: Пугачева на адреналине провела «Рождественские встречи»

Игорь Корнелюк, певец и композитор, поделился своими воспоминаниями о съемках «Рождественских встреч». В проекте, заметим, выступала Алла Пугачева.

Во время съемок первых концертов певица была простужена

Он отметил в беседе с журналистами, что во время съемок первых концертов певица была простужена. Однако, несмотря на это, она активно распевалась. Примадонна всегда с огромным энтузиазмом выходила на сцену и выступала на адреналине.

Напомним, что программа «Рождественские встречи» выходила на телевидении с 1988 по 2012 год. Передача собирала множество артистов.