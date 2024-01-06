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Нашлось признание Корнелюка: Пугачева на адреналине провела «Рождественские встречи»

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Нашлось признание Корнелюка: Пугачева на адреналине провела «Рождественские встречи»
Знаменитости
Источник фото: @allaorfeys

Игорь Корнелюк, певец и композитор, поделился своими воспоминаниями о съемках «Рождественских встреч». В проекте, заметим, выступала Алла Пугачева.

Во время съемок первых концертов певица была простужена

Он отметил в беседе с журналистами, что во время съемок первых концертов певица была простужена. Однако, несмотря на это, она активно распевалась. Примадонна всегда с огромным энтузиазмом выходила на сцену и выступала на адреналине. 

Напомним, что программа «Рождественские встречи» выходила на телевидении с 1988 по 2012 год. Передача собирала множество артистов.

Информационное агентство «Informing»

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