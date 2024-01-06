Известную турецкую актрису нашли мертвой после кровоизлияния в мозг во время чтения сценария

На 87-м году жизни скончалась известная турецкая актриса, исполнительница Айла Алган. Причиной ухода артистки стало кровоизлияние в головной мозг, произошедшее прямо во время чтения сценария нового проекта, в котором она готовилась вскоре сняться.

Несмотря на старания медиков, спасти артистку не удалось

Артистке была оказана медицинская помощь. Однако, несмотря на старания медиков, спасти ее не удалось, информирует «Российская газета».

Алган стала известной благодаря роли в многосерийном фильме «Тысяча и одна ночь« и участию в картине »Последний гарем». Поклонники отмечают, что ее творческий вклад оставит неизгладимый след в истории турецкого кинематографа.