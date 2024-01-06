Певицу Веру Брежневу не нашли в новогоднем эфире украинских телеканалов

После выступления в поддержку Украины в марте 2022 года Вера Брежнева столкнулась с неприязнью со стороны многих украинских зрителей. Новогоднее выступление артистки с песней «Спасибо« было вырезано из новогоднего эфира телеканала »1+1 Украина».

На записи концерта, доступной на Ютуб, выступление Брежневой сохранилось

Главная причина, которая была указана, это то, что ее участие может отрицательно повлиять на рейтинги программы из-за предыдущей продолжительной работы артистки в России. При этом сообщается, что на записи концерта, доступной на Ютуб, выступление Брежневой сохранилось.

Сама певица еще не прокомментировала произошедшее.