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Певицу Веру Брежневу не нашли в новогоднем эфире украинских телеканалов

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Певицу Веру Брежневу не нашли в новогоднем эфире украинских телеканалов
Знаменитости
Источник фото: @vera_.brezhneva

После выступления в поддержку Украины в марте 2022 года Вера Брежнева столкнулась с неприязнью со стороны многих украинских зрителей. Новогоднее выступление артистки с песней «Спасибо« было вырезано из новогоднего эфира телеканала »1+1 Украина». 

На записи концерта, доступной на Ютуб, выступление Брежневой сохранилось

Главная причина, которая была указана, это то, что ее участие может отрицательно повлиять на рейтинги программы из-за предыдущей продолжительной работы артистки в России. При этом сообщается, что на записи концерта, доступной на Ютуб, выступление Брежневой сохранилось. 

Сама певица еще не прокомментировала произошедшее.

Информационное агентство «Informing»

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