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Ксения Собчак нашлась в одном купальнике в бассейне посреди леса

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Ксения Собчак нашлась в одном купальнике в бассейне посреди леса
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Отдых проходил в загородном доме возле Петербурга, принадлежащем ее матери

Ксения Собчак поделилась видеороликом, где продемонстрировала, как она провела прошедшие новогодние праздники. Журналистка посетила баню в компании друзей, освежилась в бассейне под открытым небом, окруженном заснеженным лесом. В ролике также видно, как теледива смело прыгает в бассейн при температуре -30 градусов после посещения жаркой бани. Отдых проходил в загородном доме возле Петербурга, принадлежащем ее матери. В подписи к видео светская львица подчеркнула радость от контрастных процедур. 

Также Ксения пожелала своим подписчикам радостных праздников. 

Поклонники выразили одобрение, отметив полезность такого отдыха для иммунитета.

Информационное агентство «Informing»

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