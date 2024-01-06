Ксения Собчак нашлась в одном купальнике в бассейне посреди леса

Отдых проходил в загородном доме возле Петербурга, принадлежащем ее матери

Ксения Собчак поделилась видеороликом, где продемонстрировала, как она провела прошедшие новогодние праздники. Журналистка посетила баню в компании друзей, освежилась в бассейне под открытым небом, окруженном заснеженным лесом. В ролике также видно, как теледива смело прыгает в бассейн при температуре -30 градусов после посещения жаркой бани. Отдых проходил в загородном доме возле Петербурга, принадлежащем ее матери. В подписи к видео светская львица подчеркнула радость от контрастных процедур.

Также Ксения пожелала своим подписчикам радостных праздников.

Поклонники выразили одобрение, отметив полезность такого отдыха для иммунитета.