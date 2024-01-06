Поэта и актера Виталия Огородникова нашли мертвым после пророческой роли в фильме

В Тюмени ушел из жизни известный поэт, бард, актер Виталий Огородников. Ему было 67 лет. Полгода назад у артиста был диагностирован рак легких четвертой степени.

Огородников был знаменит в Тюмени. Он публиковался в газетах, издавал сборники стихов, активно участвовал в театральной деятельности города. Огородников сыграл в кинофильме «Чтобы не было холодно», где исполнил пророческую роль дедушки, умирающего по сюжету.

Сообщается, что Виталий был страстным поклонником здорового образа жизни, всегда занимался моржеванием, любил велопутешествия.