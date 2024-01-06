WSJ: Микки-Маус в 2024 году превратится в убийцу

Джейми Бейли, воспользовавшись истечением авторских прав Disney на Микки-Мауса, решил создать новый кинофильм «Мышеловка Микки». Режиссер преобразит знаменитого персонажа в убийцу.

Права на Микки-Мауса стали общественным достоянием с 1 января 2024 года. Это позволило художникам использовать его образ бесплатно.

В ленте, запланированной к выходу на март 2024 года, облаченный в костюм Микки-Мауса убийца преследует людей с ножом. Это к слову сказать, не первый случай «перевоплощения» диснеевских персонажей. В минувшем году вышел фильм ужасов «Винни Пух: Кровь и мед», тоже превратившись в убийцу.