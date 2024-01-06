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Блогер из Волгограда Виолетта Чиковани на нашла сил выиграть в шоу «Последний герой»

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Блогер из Волгограда Виолетта Чиковани на нашла сил выиграть в шоу «Последний герой»
Знаменитости
Источник фото: @chikovanivita

Виолетта Чиковани, скандальная волгоградская блогерша, принимавшая участие в ТВ-проекте «Последний герой», не смогла стать первой победительницей шоу. Ей не удалось успешно завершить первое испытание, собирая пазл.

Девушка объяснила неудачу избытком работы, усталостью. Несмотря на провал, Чиковани отметила свою преданность шоу и рассказала об отсутствии предательства в ходе участия в проекте.

Напомним: в прошлом Виолетта часто привлекала внимание своими скандальными поступками и конфликтами, включая инцидент с певцом Шурой и эпатажным участие в других шоу.

Информационное агентство «Informing»

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