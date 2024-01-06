Найден мертвым один из старейших актеров России Константин Желдин

Как сообщает сегодня BFM.ru, скончался Константин Желдин, заслуженный артист РСФСР, актер театра, кино, телевидения. Он умер в возрасте 90 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Исполнил образ бандита

Актер был известен зрителям по ролям в «Семнадцать мгновений весны» и телесериалу «Ликвидация». В нем он исполнил образ бандита Штехеля. В своей творческой карьере артист работал в Театре на Малой Бронной, Театре на Таганке, Театре «Около», где продолжал играть даже в преклонном возрасте.

Свой актерский азарт он сохранил до последних дней своей жизни.