Российский режиссер нашел партнеров в Голливуде для съемок фильма ужасов

Ростовский режиссер Егор Абраменко получил приглашение от американской киноиндустрии для съемок фильма ужасов под названием «Страна бога» («God’s Country»). Эта история расскажет о молодой женщине, отправившейся в Кентукки к своему жениху. Там она столкнется с ужасающими монстрами.

Главную роль в ленте исполнит актриса Мария Бакалова (Болгария). Она является номинанткой на «Оскар». Для режиссера, родившегося в Ростове в 1987 году, это первый опыт работы в Голливуде. Российский зритель знаком с его работами благодаря фантастическому триллеру «Спутник», пишет Don24.