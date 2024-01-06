Итальянский певец Gazebo нашел удивительным, что в России сильно любят музыку 80-х

Итальянский исполнитель Пол Маццолини, более известный как Gazebo, выразил свое восхищение любовью россиян к музыке 80-х годов. В интервью порталу 5-tv.ru певец подчеркнул, насколько сильно российская публика любит музыку этого десятилетия.

Любовь к музыке 80-х годов — это «просто замечательно»

Gazebo отметил, что жители РФ реагируют с энтузиазмом даже на незнакомые песни, подпевая вскоре после их начала. Артист также выразил восхищение интересом россиян и сказал, что любовь к музыке 80-х годов — это «просто замечательно».

Во время интервью итальянец находился за кулисами фестиваля «Легенды Ретро FM», который проходил в Москве. На нем выступали многие зарубежные артисты того времени.