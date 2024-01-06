В соцсетях нашли «привет из рая» актера Кристиана Оливера перед авиакатастрофой

Сегодня, 6 января 2024 года, известный голливудский киноактер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе, которая произошла на Карибах. Незадолго до этой жуткой трагедии он опубликовал в соцсетях новую фотографию с пляжа. Под снимком была подпись:

«Привет откуда-то из рая! К общности, любви. 2024 год, мы пришли».

Источник фото: @christianoliverofficial

Это замечание вызвало волнение у поклонников, учитывая то, что артист с семьей погиб в аварии. Кристиану на момент смерти исполнился 51 год, он родился в Германии, хотя большую часть своей жизни провел в Штатах.

Трагедия также унесла жизни его двух дочерей в возрасте 12 и 10 лет, а также пилота воздушного судна.