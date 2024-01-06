Жителей Подольска нашли на главной площади с требованием вернуть отопление

Недовольные жители микрорайона Климовск (Подольск) требуют восстановления отопления в 179 домах после аварии, произошедшей на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ».

Организовали пункты обогрева

Всеобщее недовольство вылилось на главную площадь. Там собрались пенсионеры и матери с детьми. Температура в квартирах, по их словам, не превышает 10 градусов. Местные власти при этом организовали пункты обогрева.

Глава подольского городского округа сообщил журналистам, что планируется вскоре восстановить отопление, а специалисты работают активно над устранением технических неполадок, информирует MSK1.RU.