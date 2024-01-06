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Жителей Подольска нашли на главной площади с требованием вернуть отопление

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Жителей Подольска нашли на главной площади с требованием вернуть отопление
В России
Фото: freepik.com

Недовольные жители микрорайона Климовск (Подольск) требуют восстановления отопления в 179 домах после аварии, произошедшей на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». 

Организовали пункты обогрева

Всеобщее недовольство вылилось на главную площадь. Там собрались пенсионеры и матери с детьми. Температура в квартирах, по их словам, не превышает 10 градусов. Местные власти при этом организовали пункты обогрева. 

Глава подольского городского округа сообщил журналистам, что планируется вскоре восстановить отопление, а специалисты работают активно над устранением технических неполадок, информирует MSK1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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