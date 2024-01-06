Врач Волкова нашла объяснение, почему в холодильнике всегда надо держать кусочек сала

Сало является важным источником животных жиров, которые крайне необходимы любому человеку в рационе. Врач из РФ Екатерина Волкова утверждает, что свежее сало - отличный источник животных жиров, включая ненасыщенные жиры омега-3.

Медик подчеркивает, что только 20-30% холестерина в организме зависят от питания, остальной синтезируется в печени. Поэтому бояться этого продукта из-за высокого холестерина необоснованно.

Она рекомендует употребление сала в разумных количествах, не более 20-30 грамм в сутки, чтобы получить пользу. Оно не только служит важным источником жирорастворимых витаминов, но может стимулировать функцию желчного пузыря.