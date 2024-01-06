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Врач Носков нашел, какой обогреватель в доме способен разрушить ваше здоровье

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Врач Носков нашел, какой обогреватель в доме способен разрушить ваше здоровье
Здоровье
Фото: freepik.com

Обогреватели могут оказывать негативное воздействие на здоровье людей в холодное время года. Они сушат воздух, что может привести к снижению влажности до 40%, вредя слизистым оболочкам, рассказывает врач-терапевт Иван Носков. Длительное воздействие сухого воздуха увеличивает восприимчивость к аллергиям и простудам. 

Старые тепловентиляторы наиболее вредные

Тепловентиляторы, особенно старых моделей, являются наиболее вредными. Они быстро высушивают воздух и могут сжигать кислород, вызывая гипооксигенацию, а также другие симптомы, такие как слабость или сонливость. Поэтому нужно выбирать обогреватели тщательно, предпочтительно избегая старых моделей, чтобы избежать токсичного воздействия на организм.

Информационное агентство «Informing»

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