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Врач Бессонов нашел чудо-масло, которое снизит уровень холестерина

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Врач Бессонов нашел чудо-масло, которое снизит уровень холестерина
Здоровье
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Доктор биологических наук Владимир Бессонов развеял заблуждения о растительных маслах и подчеркнул полезность некоторых. Врач опроверг мнение о возможном образовании канцерогенов при жарке, утверждая, что образуются они при более высокой температуре, чем обычно используется на кухне.

Может снижать холестерин

Осадок в нерафинированном масле также не представляет опасности для здоровья. Масло содержит не только жиры, но и ценные ненасыщенные кислоты, много витамина Е. Более того, оно может снижать холестерин из-за наличия фитостеринов.

Бессонов настоятельно советует заменить сливочное масло растительным. Он предлагает сочетать разные виды масел для разнообразия вкусов, хотя лучшим считает тыквенное, амарантовое и льняное.

Информационное агентство «Informing»

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