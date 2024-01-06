Ирина Шейк нашлась на пляже в тесном бикини

Ирина Шейк, отмечая свои 38 лет на тропическом курорте, предстала перед поклонниками в смелых купальниках. В тесном бикини с цветочным принтом и завязками спереди, модель сделала селфи, демонстрируя яркий макияж и стильный наряд.

Источник фото: @irinashayk

Также она поделилась в соцсети честным снимком без макияжа в черном бикини с высокими вырезами, выделяющими ее упругие ягодицы.

Источник фото: @irinashayk

Оказалось, что Шейк носит купальник с упоминанием ее дочери Леи. Это вызвало положительные отзывы поклонников. А еще Ирина предстала в желтом бикини и белой кепке, с надписью «Produced by Lea Pictures», тоже получив множество комплиментов за свой безупречный внешний вид, пишет The Voicemag.