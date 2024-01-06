Поклонники нашли ухудшения во внешности 41-летней певицы Брежневой после развода

Украинская певица Вера Брежнева (настоящее имя Вера Галушка), переживающая трудный период после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе, вызвала обсуждение среди фанатов в Сети из-за видимых изменений в ее внешности.

Поклонники отметили появление мешков под глазами у 41-летней певицы, а также увеличение морщин. Это, по мнению большинства, может быть связано с эмоциональным стрессом, который произошел у белокурой исполнительницы после разрыва.

Напомним: восемь лет она была замужем за Константином Меладзе. Однако после начала СВО их отношения испортились и в итоге пара распалась. Подкосили певицу и контрверсии вокруг авторских прав на песни композитора.