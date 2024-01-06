Вайкуле нашла важным раскрыть, как праздновали Новый год Галкин и Пугачева

Сбежавшая в Латвию после февральских событий 2022 года Лайма Вайкуле была приглашена отпраздновать Новый год с семьей шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой.

По сообщению «Первого Женского», встреча прошла в уютной обстановке без особых анонсов. 74-летняя Примадонна произнесла тост:

«Свобода, закон и достаток!».

Вайкуле, которая присутствовала в роли близкой знакомой и подруги, тоже произнесла тост. Также стало известно, что пара отметила 12-летие свадьбы. А еще поговаривают, что после новогодних каникул супруги планируют переехать в Лондон.