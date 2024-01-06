KING: Нашлась еще одна новая татуировка на руке Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров добавил еще одну татуировку на своей левой руке, сообщает Московский Комсомолец. Новая наколка в виде слова «KING» (что в переводе с английского означает КОРОЛЬ) на его пальцах, вероятно, является ответом тем фанатам, которые долгие годы называли его поп-королем российской эстрады.

Артиста пытались «отменить»

Киркоров скрыл новую татуировку, часто надевая массивные перстни. Ранее он сделал тату с изображением жука-скарабея, символизирующего возрождение и удачу. Между прочим, недавно артиста пытались «отменить» после скандальной ситуации из-за новогодней вечеринки.

Многие каналы отказались от его выступлений, из некоторых шоу он был вырезан.