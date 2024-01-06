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Разин нашел причину назвать Лазарева «шакалом» и «коршуном»

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Разин нашел причину назвать Лазарева «шакалом» и «коршуном»
Знаменитости
Источник фото: @razin_andrei_lm

Андрей Разин продолжает обвинять Сергея Лазарева в краже трека «Седая ночь«, исполненного »Ласковым маем». 

Продюсер угрожает удалением материалов

Певец представил версию этой песни на французском языке, вызвав негодование продюсера, который утверждает, что права на композиции, исполненные в свое время Шатуновым, принадлежат именно ему. В своих обвинениях Разин использовал оскорбительные выражения, называя коллегу «шакалом» и «коршуном». Предложив прийти и договориться о покупке композиций группы, продюсер угрожает удалением материалов. 

Реакция самого Лазарева на эти обвинения неизвестна.

Информационное агентство «Informing»

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