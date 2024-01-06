Известные российские топ-модели, покорившие сердца иностранных знаменитостей

Российские известные модели смогли не только завоевать мировые подиумы, но и сердца иностранных актеров, бизнесменов и спортсменов.

Ирина Шейк

К примеру, российская модель Ирина Шейк состояла в отношениях с музыкантом Канье Уэстом, футболистом Криштиану Роналду и актером Брэдли Купером. От голливудского красавца Купера Шейк родила дочь в 2017 году, но спустя два года после данного события пара рассталась, передает портал Bimru.

Инна Зобова

Другая не менее известная модель Инна Зобова переехала жить во Францию после участия в конкурсе «Мисс Вселенная» и вышла замуж за фотографа Брюно Авейяна и стала матерью.

Алена Водонаева

В отношениях с британским лордом Джастином Портманом на протяжении 9 лет состояла модель Алена Водонаева. В браке родилось трое детей - сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. Позже она вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, от которого родила двоих сыновей - Максима и Романа.