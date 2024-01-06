Первый канал, молчание и слухи об отъезде из РФ: где сейчас Дмитрий Нагиев

Амбассадор МТС продолжает сниматься в рекламах и снова активно снимается в кино

Дмитрий Нагиев восстановил недавно активность в российских сериалах после творческого перерыва, начатого в 2022 году. Отказавшись от участия в проектах Первого канала, он вернулся к театральным сценам с постановкой «Кыся«. Амбассадор МТС продолжает сниматься в рекламах и снова активно снимается в кино – в картинах «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Кино про бандитов", "Эскортница». Также Нагиев предварительно подтвержден еще для шести проектов. В марте Дмитрий вел праздничное шоу »Две звезды. Отцы и дети».

Напомним, что в интервью 2023 года шоумен подчеркнул осмысление и пожелал следующим поколениям выбирать тропу любви и доброты. Относительно слухов об отъезде за границу, его представитель опроверг их, утверждая, что ведущий не покидал Россию и не собирается.