Отмененный в России Филипп Киркоров нашел себе работу в Дубае

Филипп Киркоров оказался в центре скандала из-за «голой« вечеринки Насти Ивлеевой, что привело к его исключению из новогодних шоу и концертов. Даже в комедии канала ТНТ »Иван Васильевич меняет все!» его заменили. По слухам, отменили концерты поп-короля в России.

Артист уехал в Дубай, где у него запланированы концерты

В попытке спасти карьеру артист уехал в Дубай, где у него запланированы концерты. Супруга его пластического хирурга заверяет, что все билеты в ОАЭ распроданы. Киркоров выступит в престижном заведении, где столик на троих стоит 223 тыс. рублей. Для шестерых билет обойдется в 450 тысяч. Даже самый «дешевый» билет стоит 25 тыс. рублей.