Леонид Агутин нашел повод уехать из России на фоне скандала

Агутин объявил о временном отъезде из России для выступления в Дубае 5 января

Леонид Агутин объявил о своих гастролях за границей, делая соответствующую запись в своем микроблоге. После плохого самочувствия, в том числе связанного с тромбозом глубоких вен, он впервые высказался, объявив о временном отъезде из России для выступления в Дубае 5 января.

Артист подчеркнул, что немного восстановился после недавних неприятностей со здоровьем и выразил радость возможности выступить перед преданными поклонниками.

Напомним, в начале декабря, столкнувшись с тромбозом, Агутин был срочно госпитализирован и прошел операцию в Москве. После лечения певец отменил несколько концертов и мероприятий.