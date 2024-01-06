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Саша Бортич опровергла слухи, о том, что стала актрисой через постель

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Саша Бортич опровергла слухи, о том, что стала актрисой через постель
Знаменитости
Источник фото: @bortich

В интервью с Эльдаром Джараховым Никита Кологривый высказался об актерах, которые должны иметь профильное образование. В разговоре Никита упомянул Сашу Бортич, которая не училась актерскому мастерству, чем вызвал ее недовольство.

Она решила не молчать и высказалась о данном заявлении.

По ее словам, с самого начала своей карьеры сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. Она говорит, что никогда и не стремилась стать супер актрисой, а просто была сама собой. Свой путь в кино она пробивала сама и никогда не делала это благодаря связям или интиму.

«Да, у меня нет профессионального образования. Так сложилось. Я пыталась поступить в театральный два раза. Я не горжусь этим, но я никогда и не назвала себя гениальной актрисой», — рассказывает Бортич.

Также она добавила, что некоторым стоит открывать рот только по тексту. Подписчики актрисы поняли, что это выпад в сторону Кологривого.

Напомним: с 2014 года Саша Бортич регулярно снимается в фильмах. Она получила известность благодаря таким лентам как «Я худею» и «Фишер». Также актриса три года назад стала матерью и растит сына Александра. Со своим супругом Бортич недавно развелась.

Информационное агентство «Informing»

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