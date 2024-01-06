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Журналисты нашли, как живет Леонид Парфенов после отъезда из РФ и гражданства Израиля

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Журналисты нашли, как живет Леонид Парфенов после отъезда из РФ и гражданства Израиля
Знаменитости
Источник фото: @leonidparfenoff

Журналист Леонид Парфенов, известный ведущий «Намедни« на НТВ, покинул РФ после начала «специальной военной операции» (СВО), сообщает »Ньюс.ру». 

Парфенов, родом из Вологодской области и окончивший журфак в Ленинграде в 80-х годах, начал свою карьеру в печати, публикуясь в известных российских изданиях. В 1990 году стартовала его телепрограмма «Намедни», а с 1993 года он работал на канале НТВ.

Сейчас Парфенов планирует выпускать свои проекты в Грузии 

После начала СВО Парфенов решил покинуть родину и, по его словам, сейчас планирует выпускать свои проекты в Грузии, куда часто ездит и где имеет связи. Сообщалось также о возможном уголовном деле за наличие второго гражданства.

Информационное агентство «Informing»

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