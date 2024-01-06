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Продюсер Лавров нашел и назвал самых кассовых российских актрис 2023 года

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Продюсер Лавров нашел и назвал самых кассовых российских актрис 2023 года
Знаменитости
Источник фото: @alinaalekseevaofficial

Российское кино неустанно продолжает свое развитие, подарив зрителям в минувшем году многочисленные фильмы различных жанров. В этом кинематографическом многообразии выделяются не только известные актеры, но и новые таланты, ранее не отмеченные в широкой публике. Продюсер Сергей Лавров выделил самых кассовых актрис 2023 года.

Лидером рейтинга стала Алина Алексеева

Лидером рейтинга стала Алина Алексеева, снимавшаяся в 4-х проектах, которые собрали в общем 3 млрд 130,7 млн рублей. На втором месте в списке - Елена Валюшкина с тремя релизами (2 млрд 629,2 млн рублей сборов). Третье место заняла Мила Ершова. 

В десятку, по данным продюсера, вошли Агриппина Стеклова, Юлия Пересильд, Анна Михалкова и многие другие.

Информационное агентство «Informing»

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