Нашлись данные, что гонорары Кати Лель возросли с 900 тысяч до 4 млн рублей

Катя Лель начала новый год с высоких заработков, предоставив ряд высокооплачиваемых концертов в новогодние праздники. Несмотря на 29-летний стаж на эстраде, она пользовалась популярностью, выполняя частные концерты от Норильска до Сочи, а также участвуя в новогоднем телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Лель сейчас готовит новый репертуар, поскольку в следующем году исполнится 20 лет ее хиту «Мой мармеладный». За прошлый год певица была востребована на частных мероприятиях.

Сейчас Катя Лель выступает по цене от 4 млн рублей за частный концерт в праздничные дни

В настоящее время, заработав денег, она отдыхает в Дубае с семьей. Доходы певицы значительно увеличились. Сейчас она выступает по цене от 4 млн рублей за частный концерт в праздничные дни, хотя ранее гонорар Кати составлял до 1 млн рублей. Цены на выступления Лель будут зависеть от спроса.