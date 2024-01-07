Продюсер Лавров нашел список тех, кого Алла Пугачева позвала бы к себе на концерт

Алла Пугачева, в конце 80-х запустившая первые «Рождественские встречи», привлекла внимание зрителей. В 2012 году этот проект прекратил свое существование, но заявления Сергея Лаврова и Виктора Салтыкова подогрели интерес.

Примадонна лично отбирала участников, формируя звездный состав

По словам Салтыкова, Примадонна лично отбирала участников, формируя звездный состав. Лавров полагает, что сегодня в мероприятии преобладали бы артисты, признанные иноагентами, вроде Светланы Лободы. Ранее Салтыков раскрыл, что участие в «Рождественских встречах» было доступно только знаменитостям из близкого круга Аллы Пугачевой. Многие из них стали известными благодаря именно этому проекту.

Личное внимание Пугачевой к репетициям, ее режиссерская деятельность и внимательный подбор репертуара сделал «Рождественские встречи» такими популярными.