Актриса Ан Ын Джин нашла, что ответить на слухи о романе с женатым Намгуном Мином

Ан Ын Джин и Намгун Мин, главные актеры дорамы «Возлюбленные», столкнулись со слухами о романе, вызвавшими в сети скандал. Намгун Мин уже в браке восемь лет, а сплетни повлияли на карьеру Ан Ын Джин, которая благодаря фильму поднималась в кинематографическом мире.

Эти обвинения Ан Ын Джин отрицает

Поговаривали о реальности их чувств в дораме «Возлюбленные», поскольку поклонники утверждают, что такие эмоции могут быть правдивыми только у настоящей пары. В ответ на эти обвинения Ан Ын Джин отрицает роман и подчеркивает, что Намгун Мин уже состоит в браке и счастлив с женой, что делает слухи неосновательными.